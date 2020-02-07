В екатеринбургском санатории "Бодрость" на карантин изолированы 60 китайцев

07.02.20 12:41

Фото "Интерфакса"

7 февраля. Interfax-Russia.ru - На карантин в санаторий "Бодрость" в микрорайоне Эльмаш Екатеринбурга доставлены 60 прилетевших из Китая в регион граждан, сообщил первый заместитель главы Екатеринбурга Александр Ковальчик журналистам в пятницу.

"60 человек", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ковальчик отметил, что доставлены здоровые люди, просто они будут под наблюдением врачей.

"Это не зараженные люди, они здесь на карантине, не надо раздувать панику. Если будут какие-то признаки ОРВИ, то сразу будут отвезены в больницу", - подчеркнул он.

Ковальчик также заявил, что в случае необходимости в городе будут созданы новые места для карантина, но пока этого не требуется.

"Пока такой необходимости нет, это (прилетел из Пекина - ИФ) единственный борт. Если предупредят, что будут ещё борта из Китая, будем решать", - добавил он.

Как сообщалось, на базе санатория "Бодрость" 6 февраля создан обсерватор для изоляции граждан КНР, прибывающих в регион. В пятницу туда доставлены первые граждане Китая для медицинского наблюдения в течение 14 дней.

У единственных ворот санатория стоят два охранника. Внутрь никого не пускают. Ворота закрыты. Никакого оцепления и усиленной охраны нет. Одна из местных жительниц встала перед воротами, чтобы не пустить автобусы с китайцами, но охранник ее отодвинул. Друга женщина сообщила журналистам, что рядом с санаторием проходит трасса, где проводится "Лыжня России". Санаторий примыкает к стадиону спортивно-оздоровительного комплекса "Калининец". Вдоль забора санатория люди катаются на лыжах и занимаются скандинавской ходьбой.

Руководитель регионального Роспотребнадзора Дмитрий Козловских заверил журналистов, что находящиеся в обсерваторе Екатеринбурга граждане КНР не будут выходить из санатория "Бодрость" в течение двух недель.

"В Тюмени люди приехали из очага, где риски существенно выше. Минимальные риски, но выше. Поэтому там режим изоляции несколько иной. (...) Они (граждане КНР в екатеринбургском санатории - ИФ) будут находится на территории учреждения, за пределы территории выходить не будут", - сказал он.

Козловский уточнил, что медицинские работники также будут в течение 14 дней находится на территории санатория.

"Есть номера двухместные, есть одноместные, есть "Люкс", двое детей размещены в "Люксе". Проводится термометрия. Комфортные условия, хорошее питание", - сказал он.

По данным представителя Роспотребнадзора, все изолированные проживают в Свердловской области. "Эти граждане проживают в Свердловской области, имеют вид на жительство", - сообщил Козловских.

Санаторий "Бодрость" в Екатеринбурге был выбран для двухнедельной обсервации прибывших граждан КНР, поскольку наиболее подходил для их комфортного размещения, сообщил журналистам начальник управления здравоохранения администрации Екатеринбурга Денис Демидов.

"Санаторий был подготовлен для комфортного размещения граждан", - сказал он.

Заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарева в свою очередь отметила, что пассажиры, которые сегодня летели в одном самолете с гражданами Китая, будут также изолированы. Они будут находиться у себя дома.

"Им выданы больничные листы, им выданы памятки об ответственности", - подчеркнула она.

5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюмень из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Большинство из них - россияне. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в реабилитационном центре "Градостоитель", расположенном в 30 км от Тюмени, вдали от жилых застроек. По периметру центра выставлено двойное ограждение и охрана Росгвардии.

По информации пресс-службы регионального управления Роспотребнадзора, на 7 февраля в Свердловской области были обследованы 22 человека, вернувшиеся из Китая, у которых впоследствии появились симптомы ОРВИ. Ни у кого из них коронавирус не обнаружен.

Оздоровительный центр "Санаторий "Бодрость" находится под управлением администрации Екатеринбурга, расположен в черте города вблизи жилого района Эльмаш. Санаторий принимает отдыхающих с заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы, опорно-двигательного аппарата, кожными заболеваниями, заболеваниями органов пищеварения и дыхания.