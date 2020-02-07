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07.02.20 11:42
Минсельхоз: сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 млн тонн
По его словам, этот показатель сформирован на основе данных региональных органов управления АПК.
В 2018 году урожай составил 113,3 млн тонн.
"В прошлом году, по данным регионов РФ, собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе. Это достаточно мощный прирост - свыше 7 млн тонн по сравнению с предшествующим годом", - сказал Хатуов.
"Мы реально понимаем, что выйти к 2025 году на 140 млн тонн зерновых и в пределах 27 млн тонн масличных культур - это вполне реальная задача, - добавил он. - Она продиктована не только задачами, поставленными президентом России, но и поиском маржинальности, доходности".
Как заявил Хатуов журналистам в кулуарах конференции, приведённые данные по сбору зерна - это оперативная информация регионов. "Мы ждём, когда, по существующему порядку, обновлённая информация появится в отчёте (Росстата - ИФ) в марте. Мы даже не исключаем, что ещё добавится, потому что идёт доработка всех процессов", - сказал он.
Говоря о научно-техническом развитии отрасли, Хатуов сказал, что решение этой важной задачи "приводит к новым лизинговым инструментам, которые реализуются в последний год". "Мы считаем, что докапитализация "Росагролизинга", очень льготные условия, по которым сегодня он поставляет технику, позволяют увеличить темпы модернизации. Мы считаем, что в ближайшие три года самыми высокими темпами мы должны модернизировать технические потенциалы аграриев Дальнего Востока и Сибири", - сказал он, добавив, что развития требуют аграрные комплексы и других регионов.
"Безусловно, мы понимаем, что без технической модернизации успех нашего дела будет весьма проблематичным", - отметил первый замминистра.
Хатуов также сообщил, что Минсельхоз сейчас " очень скрупулезно анализирует сегодняшние достижения отечественной селекции". Отечественная селекция, добавил он, получает серьёзный импульс. "Мы с оптимизмом смотрим на решение аграриев увеличивать посевы отечественных семян и гибридов. Мы рассчитываем, что в этом году, особенно в посевах сахарной свёклы, подсолнечника и кукурузы, количество испытательных площадок для семян увеличится в десятки раз", - сказал он.
Хатуов также обратил внимание на ужесточение требований к качеству продукции. "Это требует от нас жёсткого соблюдения технологий и, конечно, принятия соответствующих мер для того, чтобы амброзия, бодяк (сорняки - ИФ) и прочие неприятности не сопровождали нашу продукцию и не наносили никаких репутационных трат. Тем более за всем этим стоит маржа", - заключил он.
Как сообщалось, в прошлом году ряд стран предъявили претензии к России в связи с обнаружением сорняков в поставках пшеницы на их рынки.
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