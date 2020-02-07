От мышей к людям: ученые начали испытания нового препарата против клещевого энцефалита
  
Под давлением: США могут принять новые санкции против "Северного потока-2"
   
Конец заточению: живущей в перинатальном центре в Москве девочке найдут новый дом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13
 
Главные события
07.02.20 11:42

Минсельхоз: сбор зерна в РФ в 2019 году составил 121,2 млн тонн

© РИА Новости. Павел Лисицын
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Россия в 2019 году собрала 121,2 млн тонн зерна в чистом весе, сообщил первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на конференции "Где маржа-2020" в пятницу в Москве.

По его словам, этот показатель сформирован на основе данных региональных органов управления АПК.

В 2018 году урожай составил 113,3 млн тонн.

"В прошлом году, по данным регионов РФ, собрали 121,2 млн тонн зерновых в чистом весе. Это достаточно мощный прирост - свыше 7 млн тонн по сравнению с предшествующим годом", - сказал Хатуов.

"Мы реально понимаем, что выйти к 2025 году на 140 млн тонн зерновых и в пределах 27 млн тонн масличных культур - это вполне реальная задача, - добавил он. - Она продиктована не только задачами, поставленными президентом России, но и поиском маржинальности, доходности".

Как заявил Хатуов журналистам в кулуарах конференции, приведённые данные по сбору зерна - это оперативная информация регионов. "Мы ждём, когда, по существующему порядку, обновлённая информация появится в отчёте (Росстата - ИФ) в марте. Мы даже не исключаем, что ещё добавится, потому что идёт доработка всех процессов", - сказал он.

Говоря о научно-техническом развитии отрасли, Хатуов сказал, что решение этой важной задачи "приводит к новым лизинговым инструментам, которые реализуются в последний год". "Мы считаем, что докапитализация "Росагролизинга", очень льготные условия, по которым сегодня он поставляет технику, позволяют увеличить темпы модернизации. Мы считаем, что в ближайшие три года самыми высокими темпами мы должны модернизировать технические потенциалы аграриев Дальнего Востока и Сибири", - сказал он, добавив, что развития требуют аграрные комплексы и других регионов.

"Безусловно, мы понимаем, что без технической модернизации успех нашего дела будет весьма проблематичным", - отметил первый замминистра.

Хатуов также сообщил, что Минсельхоз сейчас " очень скрупулезно анализирует сегодняшние достижения отечественной селекции". Отечественная селекция, добавил он, получает серьёзный импульс. "Мы с оптимизмом смотрим на решение аграриев увеличивать посевы отечественных семян и гибридов. Мы рассчитываем, что в этом году, особенно в посевах сахарной свёклы, подсолнечника и кукурузы, количество испытательных площадок для семян увеличится в десятки раз", - сказал он.

Хатуов также обратил внимание на ужесточение требований к качеству продукции. "Это требует от нас жёсткого соблюдения технологий и, конечно, принятия соответствующих мер для того, чтобы амброзия, бодяк (сорняки - ИФ) и прочие неприятности не сопровождали нашу продукцию и не наносили никаких репутационных трат. Тем более за всем этим стоит маржа", - заключил он.

Как сообщалось, в прошлом году ряд стран предъявили претензии к России в связи с обнаружением сорняков в поставках пшеницы на их рынки.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.02.20 13:01
Москву предложили сделать полигоном для внедрения искусственного интеллекта
.
  07.02.20 12:52
Число ДТП с машинами каршернига в Москве за год выросло почти в 2,5 раза
.
  07.02.20 10:04
Москва создаст систему, отслеживающую оборот онкологических препаратов
.
  07.02.20 09:34
Бывший вице-премьер Гордеев переходит на работу в Думу
.
  07.02.20 09:17
Система контроля за таксистами заработает в Москве в 2020 году
.
  07.02.20 08:32
Температура в Москве достигла минимума с начала зимы
.
  06.02.20 15:58
Суд арестовал на два месяца Муртаза Шаданию, обвиняемого по делу об убийстве "Япончика"
.
  06.02.20 15:33
У 9 больных, госпитализированных в Москве с признаками ОРВИ, коронавирус не подтвердился
.
  06.02.20 12:20
Москву ждут погодные "качели"
.
  06.02.20 12:17
Крупный газопровод сдан в эксплуатацию в новой Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket