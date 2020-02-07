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07.02.20 11:48
Хуснуллин назвал преступлением ставку по ипотеке в 9%
"Ставка по ипотеке в 9%, я считаю, - это преступление. Нам необходимо снижать ее, для этого нужно проработать ряд мер, обсудить этот вопрос с банками", - сказал Хуснуллин на селекторном совещании с регионами.
Он пояснил, что достижения показателей паспорта национального проекта "Жилье и городская среда" невозможно без снижения ипотечной ставки.
Напомним, что "Жилье и городская среды" предусматривает снижение средней ипотечной ставки по итогам 2019 года до 8,9% годовых. По данным ЦБ РФ, средневзвешенная ставка по рублевым ипотечным кредитам, предоставленным в декабре прошлого года, составила 9% годовых после 9,19% в ноябре.
Согласно паспорту нацпроекта, в 2020 году ставку планируется снизить до 8,7%, к 2021 году - до 8,5%, а к 2024 году - до 7,9%. Объём предоставляемых ипотечных кредитов к 2024 году планируется увеличить вдвое - с 1,1 до 2,26 млн сделок.
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