Минстрой предложил отслеживать строительство частных домов в РФ

07.02.20 11:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Минстрой России намерен интегрировать данные о возведении частных домов в России в Единую информационную систему жилищного строительства (ЕИСЖС), сообщил в пятницу замглавы ведомства Никита Стасишин.

"Сформирована база данных обо всех строящихся жилых домах с привлечением средств граждан, в ежедневном режиме мы мониторим состояние отрасли жилищного строительства. Сегодня мы также интегрируем и подключим информацию о строительстве жилищно-строительных кооперативов и индивидуального жилищного строительства", - сказал Стасишин на селекторном совещании с регионами.

Он добавил, что в настоящее время в систему погружаются данные только после публикации проектной декларации.

"В этом году мы предлагаем погрузить туда и данные сразу после получения разрешения на строительство для того, чтобы видеть полный объем, в том числе и индивидуального жилищного строительства", - подчеркнул Стасишин.

Единая информационная система жилищного строительства была создана в 2018 году. Оператором системы является финансовый институт развития ДОМ.РФ.