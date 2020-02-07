Севастополец добился выплаты 800 тыс. рублей за незаконное уголовное преследование

07.02.20 11:54

© РИА Новости. Андрей Старостин

7 февраля. ИНТЕРФАКС-ЮГ - Гагаринский райсуд Севастополя частично удовлетворил гражданский иск о выплате жителю города компенсации морального вреда за незаконное трехлетнее преследование по уголовному делу о разбое, сообщила пресс-служба суда в пятницу.

"Изучив все обстоятельства и доказательства по делу, суд взыскал в пользу истца 800 тысяч рублей", - говорится в пресс-релизе.

Мужчину обвиняли в "разбое, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере".

Согласно версии следствия, несколько человек, среди которых был этот севастополец, связали супругов в их частном доме, пригрозили похожим на пистолет предметом, в случае сопротивления "обещали применить меры" к спящей в доме этажом выше дочери и требовали показать, где находится сейф и ключи от него. Получив у хозяев дома информацию, "злоумышленники забрали деньги, драгоценности на сумму более 4,8 млн рублей", говорится в пресс-релизе.

Подозреваемого по делу заключили под стражу, но вскоре изменили меру пресечения на домашний арест, а после - и на подписку о невыезде и надлежащем поведении, под которой он и находился вплоть до вынесения приговора по делу.

"В ходе судебного следствия установлена непричастность мужчины к совершению инкриминируемого деяния. Севастопольца оправдали и признали за ним право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного ущерба и морального вреда", - отмечается в сообщении суда.