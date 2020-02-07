Бензин продолжает дорожать на АЗС Дальнего Востока и дешеветь в Крыму

07.02.20 12:10

© РИА Новости. Валерий Мельников

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Розничные цены на бензин на прошлой неделе продолжили рост в некоторых регионах России, свидетельствуют данные ЦДУ ТЭК.

Вторую неделю подряд наблюдается активный рост цен на Дальнем Востоке - на 15-30 копеек после увеличения на 10-20 копеек на предыдущей неделе. В результате средняя цена по округу составляет уже 47,71 руб./л.

Кроме того, бензин продолжил дорожать в Северо-Западном округе, но меньшими темпами - 1-3 копейки против 3-10 копеек на предыдущей неделе.

Повышались цены и в Тамбовской (Аи-95 подорожал на 10 копеек), Тверской (+1-2 копейки) областях. Цена Аи-92 в Краснодарском крае, республике Адыгея, Самарской области и Удмуртии выросла на 1-6 копеек.

В то же время в Крыму бензин дешевеет вторую неделю подряд - на 2 копейки, после снижения на 13 копеек в предыдущую неделю. В Севастополе снижение цен за семь дней составило 1-2 копейки, в Воронежской области 7-14 копеек.

Стоимость зимнего дизтоплива активно росла на прошлой неделе в регионах Дальнего Востока - так же, как и бензин на 15-30 копеек, а также в Ямало-Ненецком автономном округе - на 61 копейку.

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 и Аи-95 подросли на 1 копейку - до 43,06 руб./л и 46,08 руб./л соответственно. Стоимость зимнего дизтоплива в среднем по стране осталась на уровне 48,29 руб./л.