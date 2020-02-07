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07.02.20 12:19
Томская область в 2019г увеличила экспорт органической продукции почти в 4 раза
В 2018 году экспорт составил $2,4 млн. Таким образом, показатель увеличился почти в четыре раза.
Объем экспорта составил 29 тыс. тонн продукции, в 2018 году - 11,8 тыс. тонн.
Среди экспортируемой Томской областью органической продукции - такие культуры, как рапс, лен, горох, пшеница, безглютеновый овес, ячмень, гречиха и другие. Продукция экспортировалась в Нидерланды, Чехию, Турцию, Литву, Армению, Латвию, Египет, Индию и Казахстан.
"Органическое производство - это сегодня бренд Томской области. Мы экспортируем в 9 стран 8 наименование продукции. В РФ мы являемся на сегодняшний день лидерами и по экспорту, и по производству", - сказал А.Кнорр.
Он отметил, что в 2020 году регион рассчитывает увеличить объемы экспорта данной продукции за счет вывода дополнительных полей под органической земледелие рядом крупных компаний Томской области.
Вице-губернатор добавил, что в целом экспорт продукции АПК в 2019 году увеличился до $27,8 млн (в 2018 году - $20,1, рост - 27%).
Как сообщалось, к 2025 году Томская область рассчитывает довести экспорт продукции АПК до $58,4 млн.
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