Томская область в 2019г увеличила экспорт органической продукции почти в 4 раза

07.02.20 12:19

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Томская область довела экспорт органической продукции до $9,1 млн, сообщил вице-губернатор региона Андрей Кнорр журналистам в пятницу.

В 2018 году экспорт составил $2,4 млн. Таким образом, показатель увеличился почти в четыре раза.

Объем экспорта составил 29 тыс. тонн продукции, в 2018 году - 11,8 тыс. тонн.

Среди экспортируемой Томской областью органической продукции - такие культуры, как рапс, лен, горох, пшеница, безглютеновый овес, ячмень, гречиха и другие. Продукция экспортировалась в Нидерланды, Чехию, Турцию, Литву, Армению, Латвию, Египет, Индию и Казахстан.

"Органическое производство - это сегодня бренд Томской области. Мы экспортируем в 9 стран 8 наименование продукции. В РФ мы являемся на сегодняшний день лидерами и по экспорту, и по производству", - сказал А.Кнорр.

Он отметил, что в 2020 году регион рассчитывает увеличить объемы экспорта данной продукции за счет вывода дополнительных полей под органической земледелие рядом крупных компаний Томской области.

Вице-губернатор добавил, что в целом экспорт продукции АПК в 2019 году увеличился до $27,8 млн (в 2018 году - $20,1, рост - 27%).

Как сообщалось, к 2025 году Томская область рассчитывает довести экспорт продукции АПК до $58,4 млн.