Лыжные трассы закрыты на Эльбрусе из-за ветра и снегопада

07.02.20 12:22

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Погодные условия на Эльбрусе (Кабардино-Балкарская республика) на данный момент опасны для катания по горнолыжным склонам, из-за чего трассы закрыты, сообщается на сайте АО "Курорт Эльбрус".

"Канатные дороги и трассы на Эльбрусе 7 февраля не работают в связи с сильным ветром и длительным снегопадом", - говорится в сообщении.

Как сообщает ГУ МЧС по КБР, в горах республики выше 2 тыс. метров лавиноопасно, вероятно возникновение ЧС и происшествий на объектах, находящихся в районах схода снежных лавин.

Канатная дорога на Эльбрусе является самой высокогорной, не имеющей аналогов в России и в Европе. Нижняя станция подъемника "Мир" - "Гарабаши" на Эльбрусе расположена на высоте 3455 метров над уровнем моря, а верхняя - 3847 метров.

Курорт имеет три горнолыжные трассы общей протяженностью 12,21 км.