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07.02.20 12:24

ФАС выявила повсеместное завышение цен на маски

© РИА Новости. Виталий Тимкив
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на медицинские маски вплоть до 10-15 раз, намерена жестко наказывать за картельный сговор производителей или оптовиков, сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

"Антимонопольное ведомство продолжает внимательно мониторить ситуацию с ценами на медицинские маски. В случае, если мы выявим злоупотребления доминирующим положением со стороны крупных производителей или оптовиков, а также сговоры и картели, нами будут применены все меры антимонопольного реагирования, в том числе и очень жёсткие наказания за картель", - сказал замглавы ФАС, слова которого приводят в пресс-службе службы.

По его данным, ФСА вместе с Росздравнадзором был проведён оперативный мониторинг цен на медицинские маски в регионах России.

"Повышение розничных цен в январе текущего года было зафиксировано практически всюду. В некоторых регионах, в том числе на Дальнем Востоке, цены на маски выросли в 2 -2,5 раза. Были и регионы, где мы обнаружили превышение цены в десятки раз", - сказал он.

По его словам, цены на медицинские маски подняли не только аптеки. Существенный рост цен был зафиксирован в оптовом звене.

"На сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея, где подорожание масок произошло в 15 раз. К сожалению, подняли цены и производители. Например, один из производителей в Санкт-Петербурге поднял в январе цены на трёхслойные маски в 10 раз", - уточнил он.

ФАС считает, что "сегодня как никогда необходима скоординированная работа региональных властей по аналогии с той, которая идёт на правительственном уровне".

"Должен быть создан оперативный штаб с участием администрации субъектов РФ, Росздравнадзора, антимонопольного ведомства и правоохранительных органов. В некоторых регионах такая работа уже отлажена. В Санкт-Петербурге, где была сложная ситуация с ценами на маски, уже создан оперативный штаб", - сказал Цариковский.

В пятницу оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассмотрит в пятницу вопрос о выявлении аптечных сетей, завышающих цены на свою продукцию.

Президент РФ Владимир Путин 5 февраля заявил, что у аптек, повысивших цены на противовирусные препараты и маски, следует отбирать лицензии.

"Лицензии надо отбирать у них (у аптек), вот и все, на эту деятельность. Решили нажиться. Просто по каждой организации принять решение, вот и все, чтоб неповадно было в следующий раз", - сказал Путин на встрече с членами правительства.

Он посоветовал закрыть те аптеки, которые существенно завысили цены на свою продукцию в связи с распространением коронавируса: "Если два-три таких заведения закрыть, то никаких негативных последствий для граждан, с точки зрения снабжения лекарственными препаратами, точно не будет. Аптечная сеть довольно обширная, и в известной степени может быть даже избыточная ".

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