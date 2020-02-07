Недовольный уборкой снега житель Томска устроил стрельбу в центре города

07.02.20 12:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Житель Томска в пятницу открыл стрельбу из пистолета из-за того, что во время очистки крыши здания "Стоматологической клиники N1" снег попал на его частную территорию, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" главврач медучреждения Алексей Федоров.

По его словам, утром 7 февраля подрядная организация проводила плановую уборку снега с крыши клиники на улице Гагарина. После очистки планировалось вывезти весь снег, в том числе с соседней территории, куда попадают снежные массы из-за близкого расположения зданий.

"В этот раз соседи долго не отвечали на наше письмо по согласованию уборки, но мы все равно начали, потому что намело сильно. Выскочил с пистолетом сосед и начал угрожать, произвел один выстрел в воздух, а второй в сторону крыши, где работал сотрудник. Но никто не пострадал", - сказал Федоров.

Он добавил, что ранее таких конфликтов с соседями у руководства клиники не было.

Все произошедшее на видео сняла завхоз поликлиники. Как пояснил Федоров, во время очистки крыши от снега подрядчиком, клиника всегда ведет видеозапись "чтобы в случае происшествия мы могли конкретизировать ситуацию".

После инцидента сотрудник медучреждения подала заявление в полицию. В пресс-службе томского УМВД сообщили, что сообщение о конфликте поступило в пятницу в 10:30 (06:30 мск).

По данному факту проводится проверка.