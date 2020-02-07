Севастопольские археологи исследуют крупный склад амфор II-I вв. до н.э

07.02.20 12:44

© РИА Новости. Александр Макаров

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Научные сотрудники "Херсонеса Таврического" приступили к исследованию склада амфор из раскопок античного укрепления Масляная гора около севастопольского села Поворотное, сообщается на сайте музея-заповедника.

"Анализ находок позволяет связать гибель крепости с событиями эпохи правления понтийского царя Митридата VI Евпатора. В это время Херсонес совместно с понтийцами вел серию войн с варварским населением Таврики. По всей видимости, укрепление погибло в ходе одного из варварских нападений на рубеже II и I вв. до н.э.", - приводятся в сообщении слова руководителя экспедиции Максима Тюрина.

Склад, который ученые называют уникальным, был обнаружен в 2018 году в одном из помещений сгоревшей крепости. Всего найдено более 10 тыс. фрагментов керамических изделий, из которых уже собрано 20 сосудов.

"Набор находок крайне разнообразен, в одном небольшом помещении найдены амфоры производства таких центров, как Родос, Хиос, Кос, Синопа и Гераклея", - уточнили в музее.

По словам Тюрина, в косских амфорах первоначально хранилось вино, что может говорить о материальном достатке обитателей укрепленного пункта на Масляной горе. При этом некоторые из сосудов использовались вторично: в одной из амфор обнаружены обугленные зерна.

На некоторых из амфор есть надписи, нацарапанные острым предметом, и обозначения, нанесенные краской. На один из сосудов нанесено редкое имя "Каланион", которое ранее не было зафиксировано не только в Херсонесе, но и во всем Причерноморье.