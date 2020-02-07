Медвежата-тройняшки появились на свет в нижегородском зоопарке

07.02.20 12:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Сразу трое детенышей родились у бурой медведицы Ляли из нижегородского зоопарка "Лимпопо", сообщает зоопарк в пятницу.

"Тройня кормится у мамы под боком. Ляля время от времени просыпается, устраивается поудобнее, осматривает и облизывает малышей. А затем вновь погружается в сладкую дремоту. Такой образ жизни она будет вести вплоть до тёплых весенних деньков", - говорится в сообщении.

Сотрудники "Лимпопо" узнают новости о медвежьем семействе благодаря камерам видеонаблюдения. Так, зоопарк разместил на своей странице в соцсети видео, на котором запечатлены медведица и ползающие по ней малыши.

Между тем, спутник Ляли - бурый медведь Балу - продолжает мирно спать в своей берлоге и еще не знает, что стал папой.