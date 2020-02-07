Число ДТП с машинами каршернига в Москве за год выросло почти в 2,5 раза

07.02.20 12:52

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Количество дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга и такси в прошлом году в Москве значительно выросло, это связано с ростом числа поездок на этих видах транспорта, сообщил заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Артур Шахбазян.

"Каршеринг - самый быстро развивающийся транспорт в Москве. За год количество поездок удвоилось, количество машин тоже практически увеличилось в два раза. Их на улично-дорожной сети становится больше, и, соответственно, им будет больше уделяться внимания с точки зрения обеспечения безопасности движения", - сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Так, по данным ЦОДД, в прошлом году с участием автомобилей каршеринга произошло 421 ДТП, что на 242% выше по сравнению с 2018 годом. Также в прошлом году произошло 1693 ДТП с участием такси, что на 80% выше, чем годом ранее.

"По итогам прошлого года выявлен рост аварийности и тяжести последствий ДТП в категории такси. В первую очередь, это связано с тем, что такси пользуются все большей популярностью: за последний год количество поездок на такси выросло на 15%", - отметил Шахбазян.

В ДТП с участием такси в 2019 году погибло 43 человека (в 2018 году - 36), машин каршеринга - 14 (в 2018 году - 6).