Ярмарки и мастер-классы пройдут в Рязанской области в День народных промыслов

07.02.20 12:57

© РИА Новости. Кирилл Брага

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Единый день народных художественных промыслов и ремесел пройдет в Рязанской области 9 февраля, сообщил на пресс-конференции министр культуры и туризма региона Виталий Попов.

По его словам, Единый день народных промыслов и ремесел проводится в Рязанской области уже второй год подряд. На этот раз главной темой праздника выбрано ремесло лоскутного шитья.

В программе праздника запланированы выставки, ярмарки, творческие конкурсы, мастер-классы, творческие встречи с мастерами, выступления краеведов, тематические концерты и театрализованные программы, а также документальные и художественные кинопоказы об истории и деятельности НХП Рязанской области.

Основными площадками Единого дня народных промыслов и ремесел в областном центре станут Рязанский областной научно-методический центр народного творчества, Рязанский областной художественный музей им. Пожалостина, музей традиций "Рязанские хоромы", Рязанская областная филармония, концертно-выставочный зал "На Грибоедова", ИАЦ культуры и туризма Рязанской области, Рязанская областная библиотека им. Горького, Рязанская областная детская библиотека.

Попов отметил, что в регионе большое количество настоящих мастеров своего дела.

"Мы очень богатые люди на Рязанской земле, у нас сохранились промыслы - Скопинская керамика, Кадомский вениз, Михайловское кружево, Шиловская лоза, которые известны не только в нашей стране, но и за рубежом", - подчеркнул он, акцентировав внимание на теме поддержки и возрождения исчезающих промыслов и приобщения к рукотворным традициям подрастающего поколения.