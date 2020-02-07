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07.02.20 13:39
Новый врио главы Прикамья намерен поддерживать темпы привлечения инвесторов в регион
Торжественная церемония пошла в органном зале Пермской краевой филармонии. На мероприятии присутствовали представители региональной исполнительной власти, законодательных органов края, общественных институтов, а также бывший губернатор Пермского края - министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Отвечая на вопросы журналистов о первых шагах на должности врио главы региона, Махонин заявил, что сейчас ему предстоит вникнуть в положение дел в регионе, встретиться с местной властью и политическими силами региона.
"Очень важным будет привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Я не побоюсь сказать, что сейчас в регионе инвестиционный бум - развиваются нефтехимические производства и прочие сферы", - сказал он.
Махониин также подчеркнул, что намерен закончить в регионе проекты своих предшественников.
"Те масштабные проекты, которые сейчас запущены, они должны быть реализованы до конца. В моем понимании, нам надо перестать постоянно менять концепции, научиться реализовывать начатое до конца, чтобы каждый житель почувствовал что что-то происходит положительное в крае", - сказал врио губернатора региона.
Он добавил, что в чем-то ему будет легко, а в чем-то, наоборот, тяжело.
"Легко в том, что часть масштабных проектов уже запущены. Для меня Пермский край - это паровоз, который стоял некоторое время на запасном пути, а сейчас он набрал такой достаточно бешеный темп. А тяжело от того, что этот темп надо будет поддерживать", - добавил Махонин.
По его словам, планирование проектов в регионе должно быть минимум на 8-10 лет. Только тогда, по его мнению, наступит стабильность, а жители региона почувствуют позитивные изменения.
"Одним из основных приоритетов в моей деятельности будет являться лозунг: "Конкуренция во всем" - конкуренция в экономике, конкуренция в образовании, конкуренция в социальной и политической жизни. Мы должны с вами четко понимать, что без конкуренции будет стагнация", - отметил врио главы региона.
В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махонина - экс-начальника управления ФАС России по контролю топливно-энергетического комплекса.
Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).
После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года Махонин был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.
Ранее Пермский край возглавлял Максим Решетников, который 21 января стал министром экономического развития РФ, сменив на этом посту Максима Орешкина.
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