Новый врио главы Прикамья намерен поддерживать темпы привлечения инвесторов в регион

07.02.20 13:39

Фото с сайта правительства Пермского края

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в пятницу представил в Перми временно исполняющего обязанности губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, передает корреспондент "Интерфакс-Поволжье" с церемонии.

Торжественная церемония пошла в органном зале Пермской краевой филармонии. На мероприятии присутствовали представители региональной исполнительной власти, законодательных органов края, общественных институтов, а также бывший губернатор Пермского края - министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Отвечая на вопросы журналистов о первых шагах на должности врио главы региона, Махонин заявил, что сейчас ему предстоит вникнуть в положение дел в регионе, встретиться с местной властью и политическими силами региона.

"Очень важным будет привлечение инвестиций и поддержка темпов привлечения инвесторов. Я не побоюсь сказать, что сейчас в регионе инвестиционный бум - развиваются нефтехимические производства и прочие сферы", - сказал он.

Махониин также подчеркнул, что намерен закончить в регионе проекты своих предшественников.

"Те масштабные проекты, которые сейчас запущены, они должны быть реализованы до конца. В моем понимании, нам надо перестать постоянно менять концепции, научиться реализовывать начатое до конца, чтобы каждый житель почувствовал что что-то происходит положительное в крае", - сказал врио губернатора региона.

Он добавил, что в чем-то ему будет легко, а в чем-то, наоборот, тяжело.

"Легко в том, что часть масштабных проектов уже запущены. Для меня Пермский край - это паровоз, который стоял некоторое время на запасном пути, а сейчас он набрал такой достаточно бешеный темп. А тяжело от того, что этот темп надо будет поддерживать", - добавил Махонин.

По его словам, планирование проектов в регионе должно быть минимум на 8-10 лет. Только тогда, по его мнению, наступит стабильность, а жители региона почувствуют позитивные изменения.

"Одним из основных приоритетов в моей деятельности будет являться лозунг: "Конкуренция во всем" - конкуренция в экономике, конкуренция в образовании, конкуренция в социальной и политической жизни. Мы должны с вами четко понимать, что без конкуренции будет стагнация", - отметил врио главы региона.

В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым назначил временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края Махонина - экс-начальника управления ФАС России по контролю топливно-энергетического комплекса.

Махонин родился 18 октября 1982 года в Пермской области. Свою трудовую деятельность начал в 2004 году, будучи студентом-юристом Пермского государственного университета. Работал специалистом первой категории отдела административно-хозяйственного обеспечения и работы с корреспонденцией Пермского территориального управления министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП России).

После окончания вуза в 2009 году Махонин возглавил Управление ФАС по Пермскому краю. На руководящей должности в регионе прослужил четыре года. В январе 2013 года Махонин был назначен начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России.

Ранее Пермский край возглавлял Максим Решетников, который 21 января стал министром экономического развития РФ, сменив на этом посту Максима Орешкина.