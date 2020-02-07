Трутнев: сроки реализации проектов в рамках "Дальневосточной субсидии" не соблюдены

07.02.20 13:15

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Большая часть проектов в рамках реализации программы "Единая дальневосточная субсидия" выполнена, но по ряду есть отставание по срокам, сообщил вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в пятницу на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

"За два года существования программы мы построили четыре больницы, 21 фельдшерско-акушерский пункт, шесть школ, два детских сада, 11 спортивных комплексов, 237 спортивных площадок, шесть объектов культуры", - сказал Трутнев.

Кроме того, по его словам, проведен капитальный ремонт 229 социальных объектов, приобретено оборудование для 206 больниц, фельдшерско-акушерских пунктов и в 75 техникумов. Также приобретено 138 единиц транспорта и 208 квартир для социальных работников.

"В то же самое время, к сожалению, не все работы выполнены в установленные сроки", - подчеркнул Трутнев.

По его словам, в частности, не выполнены работы по реализации проекта развития электросетевого хозяйства города Свободный в Амурской области, краевой больницы на Камчатке, строительства автомобильной дороги общего назначения "Пригородная" в городе Большой Камень Приморского края.

Как сообщалось, программа "Единая дальневосточная субсидия" - это средства из федерального бюджета, которые направлены на строительство, ремонт и модернизацию социальных объектов центров экономического роста. Таких центров на Дальнем Востоке 58, они охватывают 6,6 млн населения регионов (81% от численности населения ДФО). Федеральная поддержка рассчитана до 2022 года.