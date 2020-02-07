МИД РФ: более 50 россиян задержаны с 2008 года в "третьих странах" по ордерам США

07.02.20 13:22

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - В общей сложности 53 российских гражданина были задержаны по американским ордерам в "третьих странах" с 2008 года, говорится в опубликованном в пятницу МИД РФ докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах.

"Экстрадированные в США россияне, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия, - отмечается в документе. - Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и "сделке со следствием", несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".

В нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан, констатирует МИД РФ.

"США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость. Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся", - подчеркивается в докладе.

Его авторы заявляют об ухудшении ситуации с правами человека в США.

"Несмотря на стремление Вашингтона играть роль исключительного лидера в деле защиты и обеспечения прав и свобод человека, ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего. По ряду аспектов по сравнению с 2018 годом наблюдается ухудшение", - указывается в документе.

"Системные проблемы американского общества только усугубляются. Среди них - расизм и дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовая слежка за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы", - отмечается в докладе.

Это уже не первый доклад о ситуации с правами человека, который выпускается МИД РФ. В нынешнем докладе дается оценка ситуации в правозащитной сфере в 44 странах Европы, Америки и Азии, а также в Косово.