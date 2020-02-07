От мышей к людям: ученые начали испытания нового препарата против клещевого энцефалита
  
Под давлением: США могут принять новые санкции против "Северного потока-2"
   
Конец заточению: живущей в перинатальном центре в Москве девочке найдут новый дом
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
07.02.20 13:22

МИД РФ: более 50 россиян задержаны с 2008 года в "третьих странах" по ордерам США

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - В общей сложности 53 российских гражданина были задержаны по американским ордерам в "третьих странах" с 2008 года, говорится в опубликованном в пятницу МИД РФ докладе о ситуации с правами человека в отдельных странах.

"Экстрадированные в США россияне, как правило, подвергаются предвзятому отношению со стороны американских следственных органов и судов. К ним применяют меры психологического воздействия, - отмечается в документе. - Различными методами, включая прямые угрозы, их пытаются склонить к признанию вины и "сделке со следствием", несмотря на надуманность обвинений, а в случае отказа приговаривают к значительным тюремным срокам".

В нарушение обязательств по двусторонней Консульской конвенции американские власти не уведомляют российские загранучреждения в надлежащий трехдневный срок о задержании российских граждан, констатирует МИД РФ.

"США категорически отказываются пересматривать вынесенные в отношении россиян приговоры, несмотря на их очевидную несправедливость. Предложения российской стороны о передаче Константина Ярошенко и Виктора Бута в рамках механизма перевода осужденных в соответствии с Конвенцией Совета Европы 1983 года отвергаются. Соображения гуманитарного характера в расчет не берутся", - подчеркивается в докладе.

Его авторы заявляют об ухудшении ситуации с правами человека в США.

"Несмотря на стремление Вашингтона играть роль исключительного лидера в деле защиты и обеспечения прав и свобод человека, ситуация в правозащитной сфере в США оставляет желать лучшего. По ряду аспектов по сравнению с 2018 годом наблюдается ухудшение", - указывается в документе.

"Системные проблемы американского общества только усугубляются. Среди них - расизм и дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобии и подъем экстремизма, предвзятость правосудия, жестокое обращение с заключенными в тюрьмах, массовая слежка за гражданами, контроль и подавление деятельности СМИ, несовершенство избирательной системы", - отмечается в докладе.

Это уже не первый доклад о ситуации с правами человека, который выпускается МИД РФ. В нынешнем докладе дается оценка ситуации в правозащитной сфере в 44 странах Европы, Америки и Азии, а также в Косово.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  07.02.20 13:01
Москву предложили сделать полигоном для внедрения искусственного интеллекта
.
  07.02.20 12:52
Число ДТП с машинами каршернига в Москве за год выросло почти в 2,5 раза
.
  07.02.20 10:04
Москва создаст систему, отслеживающую оборот онкологических препаратов
.
  07.02.20 09:34
Бывший вице-премьер Гордеев переходит на работу в Думу
.
  07.02.20 09:17
Система контроля за таксистами заработает в Москве в 2020 году
.
  07.02.20 08:32
Температура в Москве достигла минимума с начала зимы
.
  06.02.20 15:58
Суд арестовал на два месяца Муртаза Шаданию, обвиняемого по делу об убийстве "Япончика"
.
  06.02.20 15:33
У 9 больных, госпитализированных в Москве с признаками ОРВИ, коронавирус не подтвердился
.
  06.02.20 12:20
Москву ждут погодные "качели"
.
  06.02.20 12:17
Крупный газопровод сдан в эксплуатацию в новой Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы
 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket