Велосипедные и авиационные шины исключили из списка товаров для обязательной маркировки

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7 февраля. Interfax-Russia.ru - Правительство РФ исключило из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, велосипедные камеры, покрышки и ободные ленты, а также велосипедные и авиационные шины.
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года (N 792-р). К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.
Цель маркировки - снижение оборота контрафактной продукции в России.
Ранее в январе правительство РФ утвердило правила маркировки духов и туалетной воды, фотоаппаратов, шин и изделий легкой промышленности. Добровольная маркировка для этих товарных групп началась 8 января. Пилотные проекты по маркировке этих товаров завершились 30 ноября 2019 года. В них принимали участие производители, дистрибьюторы, представители розничной торговли.
Оператором системы маркировки является ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).