Хуснуллин призвал региона содействовать плану развития транспортной инфраструктуры

07.02.20 13:37

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Региональные власти должны содействовать реализации магистрального плана развития транспортной инфраструктуры, так как в той или иной степени его проекты касаются всех субъектов, заявил вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Есть проекты, которые прямо влияют на благосостояние и оценку работы властей и населения, есть которые косвенно. Я хочу про комплексный план развития магистральной инфраструктуры сказать, у нас огромные мегапроекты, которые мы должны в ближайшее время запустить. Поэтому я прошу все регионы оказывать максимальное содействие по созданию транспортной инфраструктуры. Коллеги, не стойте в стороне", - сказал Хуснуллин в пятницу на селекторном совещании с регионами.

Он попросил включиться в эту работу руководителей регионов и оказать содействие Минтрансу.

Как сообщалось после назначения Хуснуллина на пост вице-премьера, он будет курировать реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Магистральный план развития транспортной инфраструктуры был утвержден распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2018 года.