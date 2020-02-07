|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.20 13:37
Хуснуллин призвал региона содействовать плану развития транспортной инфраструктуры
"Есть проекты, которые прямо влияют на благосостояние и оценку работы властей и населения, есть которые косвенно. Я хочу про комплексный план развития магистральной инфраструктуры сказать, у нас огромные мегапроекты, которые мы должны в ближайшее время запустить. Поэтому я прошу все регионы оказывать максимальное содействие по созданию транспортной инфраструктуры. Коллеги, не стойте в стороне", - сказал Хуснуллин в пятницу на селекторном совещании с регионами.
Он попросил включиться в эту работу руководителей регионов и оказать содействие Минтрансу.
Как сообщалось после назначения Хуснуллина на пост вице-премьера, он будет курировать реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.
Магистральный план развития транспортной инфраструктуры был утвержден распоряжением правительства РФ от 30 сентября 2018 года.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket