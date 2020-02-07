Прокуратура Коми нашла нарушения в работе управления Ростехнадзора, контролирующего нефтешахты в Ухте

07.02.20 13:42

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Коми выявила нарушения законодательства в работе инспекторов Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора, который контролирует нефтешахты НШПП "Яреганефть".

Как сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры в пятницу, работа инспекторов отдела Ростехнадзора велась с нарушениями.

"В ходе проверки установлены факты отсутствия документального подтверждения устранения нарушений требований промышленной безопасности по предписаниям инспекторов Ростехнадзора, нарушения периодичности обхода и осмотра зданий, сооружений, помещений, территорий опасных производственных объектов, цехов, участков, площадок, технических устройств, средств и оборудования; проверок работоспособности приборов и систем контроля безопасности на объектах", - говорится в сообщении.

Кроме того, в журналах контроля и надзора отсутствуют записи о проверке противопожарного оборудования в нефтешахтах.

"Целевые проверки исправности системы пожарной безопасности не проводились, хотя причиной гибели 24 ноября 2019 года в нефтешахте № 1 двух работников ООО "ДГС" явился именно пожар. В изученных предписаниях отсутствуют сведения о проверках огнетушителей, поверхностных складов противопожарного оборудования и материалов", - отмечается в релизе.

В ведомстве добавили, что в 2018-2019 годах Ростехнадзор не оценивал допуск к подземным работам шахтеров, которые должны соответствовать квалификационным требованиям и не иметь медицинских противопоказаний к этой работе.

В результате прокуратура Коми внесла представление руководителю Печорского управления Ростехнадзора, которое в настоящее время рассматривается.

Кроме того, прокуратура считает, что проведенная на нефтешахте № 2 "Яреганефть" в сентябре прошлого года внеплановая проверка противоречила требованиям закона, так как проводилась без издания распоряжения о проверке юридического лица. В связи с этим надзорное ведомство возбудило дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 19.6.1 КоАП РФ. Материалы направлены в Ухтинский городской суд для рассмотрения по существу.

Как сообщалось, 24 ноября 2019 года произошло задымление на отметке минус 200 метров в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШПП "Яреганефть" под Ухтой. На момент происшествия в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно вышли из опасной зоны. Одного рабочего спасли, два пропавших шахтера позже признаны погибшими, их тела обнаружили в конце января и начале февраля 2020 года.

К утру 25 ноября пожар в горной выработке локализовали на площади 2 тыс. кв. метров. На отметке минус 200 метров происходило горение нефти.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Власти региона 26 ноября сообщили о решении затопить часть выработок нефтешахты. 30 ноября пожар потушили.