Аэропорт Оренбурга в январе увеличил пассажиропоток почти на 13%

07.02.20 13:46

© РИА Новости. Руслан Кривобок

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажиропоток аэропорта Оренбурга в январе 2020 года вырос по сравнению с январем 2019 года на 12,7% - до 49,047 тыс. человек, сообщает пресс-служба ГУП "Международный аэропорт Оренбург".

В частности, внутренними рейсами воздушной гавани в прошлом месяце воспользовались 45,806 тыс. пассажиров (рост на 4,577 тыс. человек), международными - 3,241 тыс. пассажиров (рост на 938 человек). Из аэропорта Оренбурга выполнено 303 самолетовылета, на рейсах обработано 106,74 тонны груза (рост на 11,78 тонны).

Входящий в ГУП "Международный аэропорт Оренбург" аэропорт Орска обслужил в январе 4,195 тыс. человек, это на 150 пассажиров больше, чем годом ранее, обработал 6,12 тонны почты и грузов (на 1 тыс. тонн больше, чем годом ранее).

Общую положительную динамику показателей начала года сохраняет и авиакомпания "Оренбуржье" (обособленное подразделение ГУП), сообщает пресс-служба. В январе авиакомпания выполнила 60 рейсов под собственным кодом, на рейсах обслужено 644 пассажира (рост на 167 человек), коммерческая загрузка рейсов составила 80,9%.

ГУП "Международный аэропорт "Оренбург" завершило реорганизацию в форме присоединения ГУП "Аэропорт "Орск" в июле 2017 года.