"Мираторг" нарастит посевы многолетних трав в Калининградской области на 18%

07.02.20 13:48

© РИА Новости. Виталий Тимкив

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ООО "Калининградская мясная компания" (входит в АПХ "Мираторг") в 2020 году планирует увеличить площадь посевов многолетних трав и выпаса животных на 18,7%, до 9,5 тыс. га, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"В связи с ростом поголовья крупного рогатого скота холдинг ежегодно увеличивает площадь посевов для кормозаготовки. В 2020 году решено отказаться от посевов однолетних трав и увеличить площади под многолетние травы с 8 до 9,5 тыс. га. Кукуруза для производства силоса и плющеного зерна займет площадь 8 тыс. га. В результате общая площадь посевов составит 17,5 тыс. га, больше, чем в прошлом году", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, в Калининградской области "Мираторг" реализует два масштабных проекта. Это проект в сфере мясного скотоводства и выращивания крупного рогатого скота мясной породы абердин-ангус, инвестиции в который превысили 7,2 млрд рублей. На 12 фермах компании, расположенных в Озерском и Неманском районах области, содержатся более 75 тыс. голов данной породы. Земельный актив составляет более 80 тыс. га. Планируется, что в ближайшее время число ферм в регионе достигнет 13.

Другой проект - высокотехнологичный завод ООО "Мираторг-Запад" мощностью 80 тыс. тонн продукции в год, который выпускает более 200 наименований замороженных полуфабрикатов и готовых блюд. Инвестиции в проект составили 6 млрд рублей. Ассортиментный портфель включает наггетсы, котлеты для бургеров из говядины и свинины, готовые обеды. Компания наращивает производство продукции для клиентов в сегменте HoReCa в рамках стратегических контрактов и для розничного рынка - в связи с ростом спроса на высококачественные полуфабрикаты.

По итогам 2019 года "Мираторг Запад" планировал поставить на рынок 60 тыс. тонн продукции - на 17% больше, чем в 2018 году, когда этот показатель составил 51 тыс. тонн продукции.

АПХ "Мираторг" основан в 1995 году. Предприятия холдинга расположены в 15 регионах России. Они осуществляют полный цикл производства "от поля до прилавка". В структуру холдинга входят зерновые компании, комбикормовые заводы, элеваторы, свинокомплексы, мясоперерабатывающие предприятия. Владельцами холдинга являются Виктор и Александр Линники.