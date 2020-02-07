Текущий год на Ямале объявлен Годом дорог

07.02.20 13:51

© РИА Новости. Евгений Одиноков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2020 год Годом дорог.

"2020 год на Ямале объявляю Годом дорог", - сказал он, выступая в пятницу в Салехарде с ежегодным докладом о положении дел в округе.

Губернатор напомнил, что в конце года с опережением графика будет запущен мост через реку Пур, работы по возведению которого идут круглосуточно.

Также планируется открыть сквозной проезд по дороге Салехард - Надым. "Произойдет историческое событие: запад и восток нашего региона наконец-то соединятся", - подчеркнул Артюхов.

Он сообщил, что в текущем году регион начнет ремонт трассы от Надыма до Ноябрьска, будет строить многоуровневую транспортную развязку в Новом Уренгое, запуск которой запланирован в 2021 году.

Насчет планов строительства моста через Обь губернатор сказал: "Ждать до старта осталось совсем недолго".

Как сообщалось, 2019 год на Ямале был объявлен Годом благоустройства, 2018 год - Годом социальной ответственности, 2017 год - Годом проектных решений.