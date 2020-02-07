Банк России снизил ключевую ставку на 25 б.п. - до 6,00%

07.02.20 15:43

© РИА Новости. Максим Блинов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ЦБ РФ в шестой раз подряд снизил ключевую ставку, по итогам февральского заседания совета директоров снижение составило 25 базисных пунктов - до 6%.

"Замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года", - говорится в сообщении Банка России.

ЦБ не стал давать дополнительных сигналов перед февральским заседанием совета директоров, при этом большинство аналитиков ожидало снижения ключевой ставки на 25 б.п.

"При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - заявили в ЦБ.

Между тем,председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу заявила, что ключевая ставка может находиться ниже границы нейтрального диапазона. Сам диапазон, по ее словам, нейтральности ставки еще предстоит уточнять, но для этого нужно время, потому что пока данных недостаточно.

"С учетом сегодняшнего решения по ставке мы достигли нижней границы диапазона 6-7%, который мы рассматриваем как нейтральный при целевой инфляции вблизи 4%", - сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что сам по себе показатель нейтральной ставки "он напрямую не наблюдается, он условный, приблизительный, расчетный". Кроме того, со временем он может меняться под влиянием различных факторов, отметила глава ЦБ РФ.

"Нам еще предстоит оценивать и, возможно, уточнять этот диапазон. Пока данных для этого объективно недостаточно. Для этого требуется более длительное время, возможно, даже не один год", - добавила Набиуллина.

"Но что важно отметить сейчас, когда ключевая ставка находится на нижней границе оцененного нами диапазона нейтральности: эти границы - ни верхние, ни нижние - никоим образом не задают пределы для возможного движения ключевой ставки вверх или вниз. Если этого будет требовать наша оценка инфляции и экономической ситуации - ключевая ставка может находиться ниже границы нейтрального диапазона. Это будет означать мягкую денежно-кредитную политику", - пояснила глава Банка России.

Когда инфляция заметно отклонялась вверх от 4%, ЦБ РФ длительное время сохранял ключевую ставку выше верхней границы этого нейтрального диапазона, напомнила Набиуллина.

"Мы допускаем возможность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, если сочтем это необходимым для возвращения инфляции к целям вблизи 4%", - закончила свое выступление глава ЦБ РФ.