ЦБ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2020 г в интервале 1,5-2,0%

07.02.20 14:02

РИА Новости. Владимир Трефилов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - ЦБ сохранил свой прогноз по росту ВВП РФ на 2020 год в интервале 1,5-2,0%, на 2021 год - в интервале 1,5-2,5%, на 2022 год - в интервале 2-3%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ, опубликованном по итогам заседания совета директоров, на котором он понизил ключевую ставку до 6,0% с 6,25%.

ЦБ при этом оставил неизменным прогноз по среднегодовым ценам на нефть марки Urals на 2020-2022 годы: в 2020 году - $55, в 2021 году - $50, в 2022 году - также $50 за баррель.

"Прогноз роста ВВП в 2020-2022 годах сохранен Банком России без изменений. Темп прироста ВВП будет постепенно увеличиваться с 1,5-2,0% в 2020 году до 2-3% в 2022 году. Это возможно по мере реализации комплекса мер правительства по преодолению структурных ограничений, в том числе реализации национальных проектов. При этом ожидаемые на прогнозном горизонте пониженные темпы роста мировой экономики продолжат оказывать сдерживающее влияние на рост российской экономики", - говорится в заявлении.

"По первой оценке Росстата, прирост ВВП в 2019 году составил 1,3%, что соответствует верхней границе прогноза Банка России 0,8-1,3%. Динамика расходов на конечное потребление внесла основной вклад в рост ВВП в 2019 году. В свою очередь, снижение физического объема экспорта оказало значимое отрицательное влияние на динамику ВВП", - прокомментировали в ЦБ динамику экономики в 2019 году.

"В IV квартале в основном продолжилось улучшение показателей экономической активности. Так, поддержку инвестиционной активности в конце прошлого года оказало ускоренное увеличение капитальных расходов бюджета, в том числе в связи с реализацией национальных проектов. Продолжился годовой рост оборота розничной торговли и промышленного производства. Однако опережающие индикаторы по-прежнему указывают на сохранение слабых деловых настроений в промышленности, особенно в части экспортных заказов. Сдерживающее влияние на динамику экономической активности продолжает оказывать снижение внешнего спроса на товары российского экспорта в условиях замедления роста мировой экономики", - говорится в релизе.

В ЦБ также отмечают, что рынок труда не создает избыточного инфляционного давления. "Безработица вблизи исторически низких уровней обусловлена не расширением спроса на труд, а одновременным сокращением численности занятых и трудоспособного населения", - констатируют в Банке России.

Как сообщалось, Минэкономразвития в конце января повысило прогноз по росту ВВП РФ в 2020 году до 1,9% с 1,7%, включив в него меры из послания президента РФ Федеральному собранию. Прогноз Минэкономразвития по росту на 2021 год остался прежним - 3,1%, на 2022 год также не изменился - 3,2%.