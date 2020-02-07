В Подмосковье за сутки поймали почти 800 нарушителей ПДД, большинство из которых пешеходы

07.02.20 14:15

© РИА Новости. Илья Питалев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти три четверти выявленных за минувшие сутки нарушений правил дорожного движения в Подмосковье пришлось на пешеходов.

"За сутки сотрудниками подмосковной Госавтоинспекции зафиксировано более 780 нарушений правил дорожного движения. Так, более 505 пешеходов нарушили правила дорожного движения, порядка 150 водителей использовали мобильный телефон во время движения, 100 водителей нарушили правила перевозки детей, еще 25 водителей предположительно находились в нетрезвом состоянии, 14 из них отказались от прохождения соответствующего медицинского освидетельствования", - сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Таким образом, 70% нарушений пришлось на пешеходов.

Отмечается, что в отношении всех водителей составлены протоколы об административном правонарушении, которые направлены в суд для дальнейшего выяснения обстоятельств и принятия процессуального решения.

В ведомстве напомнили, что около 50% всех ДТП на дорогах Подмосковья происходит по вине пьяных водителей и пешеходов.

Управление ГИБДД по Московской области организовало дополнительное патрулирование территории для выявления нарушителей правил дорожного движения и нетрезвых водителей.