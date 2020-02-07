Эдуард Пичугин ушел с должности гендиректора Ленфильма

07.02.20 14:29

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Генеральный директор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин в пятницу заявил об уходе с должности и назначении нового руководителя.

"С гордостью и чувством удовлетворения покидаю сегодня пост генерального директора Киностудии "Ленфильм". За спиной восемь лет напряженной работы и борьбы за сохранение и развитие киностудии. Наша команда пришла буквально на руины, но мы смогли выстоять, найти ресурсы, обновить студию, снять прекрасные фильмы, создать здесь уникальное культурное пространство. Сложно представить, в 2012 году на "Ленфильме" не было ни одной нормальной кинокамеры. Сейчас "Ленфильм" - современная киностудия способная создавать картины от идеи до выхода на экраны", - написал Пичугин в Фейсбуке.

Распоряжением Росимущества на должность генерального директора назначена Инесса Юрченко. Пичугин пообещал помочь ей "войти в курс дела".

По данным СМИ, Юрченко является совладельцем и генеральным продюсером петербургской компании "Триикс медиа".

Накануне петербургское отделение Союза кинематографистов России обратилось к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой ускорить издание необходимых распоряжений для смены генерального директора киностудии "Ленфильм".

В союзе напомнили, что решение о смене генерального директора студии было принято 24 декабря Советом директоров, а 27 декабря Минкультуры РФ направило в Росимущество письмо с просьбой освободить от занимаемой должности Пичугина и назначить врио генерального директора студии Юрченко.

Подчеркивается, что кандидатура Юрченко была предварительно согласована с Союзом кинематографистов России.

В конце декабря Совет директоров принял решение о снятии с должности гендиректора киностудии "Ленфильм" Эдуарда Пичугина. Отставке предшествовало обращение в ноябре Союза кинематографистов Петербурга к президенту РФ Путину с предложением уволить Пичугина. Объединение также исключило его из своего состава. Коллектив "Ленфильма" выступил в поддержку гендиректора киностудии.