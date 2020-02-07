Вице-премьер Борисов посетил дизайн-центр по разработке микроэлектроники в технополисе "ЭРА"

07.02.20 14:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Борисов проинспектировал дизайн-центр по разработке микроэлектроники в технополисе Минобороны "ЭРА" и анонсировал в июле проведение "правительственной недели" с участием ведущий российских оборонно-промышленный предприятий.

"В этих центрах совместно с ведущими предприятиями нашей страны ведутся работы по проектированию изделий отечественной микроэлектроники, сборке и тестированию печатных плат, расширению возможностей вычислителей, решению задач по хранению, передаче и обработке информации, а также исследования и испытания изделий в центре компетенций", - сказал Борисов, выступая на заседании совета военного технополиса.

Также вице-премьер также анонсировал проведение на базе технополиса "ЭРА" в июле "правительственной недели", в которой примут участие ведущие предприятия "оборонки", научные институты и вузы.

Во время презентации центра Борисову начальник технополиса генерал-лейтенант Владимир Ивановский, на базе технополиса работает восемь предприятий, которые занимаются дизайном и производством микроэлектроники, разработками в области систем искусственного интеллекта, дизайном миниэлектронного оборудования для систем вооружения, разработкой ускорителей нейросетей и производством аппаратуры, работающей в СВЧ-диапазоне.

"Создан первый центр компетенций по радиофотонике", - сказал Ивановский. Представитель лаборатории МГУ (Московского государственного университета - ИФ), в свою очередь, предложил вице-премьеру оснастить лаборатории технопарка оборудованием для подготовки специалистов в области квантовых вычислений. "Почему бы нет", - ответил Борисов.

Отмечается, что Борисова в поездке сопровождал первый замглавы Минобороны РФ. Цаликов.