Борисов: Никто не хочет наводнить внутренний рынок некачественной продукцией

07.02.20 15:13

© РИА Новости. Алексей Никольский

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Введение преференций для отечественных производителей при госзакупках не направлено на наполнение российского рынка некачественной продукцией, заявил журналистам вице-премьер Юрий Борисов в пятницу.

"Преференции российской продукции должны быть в тех отраслях, в которых мы достигли определенного уровня компетенции по критерию "цена-качество". Начнем с того, что никто не хочет наводнить внутренний рынок некачественной второсортной продукцией, но почему-то многие опасаются именно этого", - сказал Борисов по итогам посещения военного технополиса "ЭРА".

При этом он подчеркнул, что существующих мер поддержки российских производителей при госзакупках недостаточно.

"Существующие сейчас объемы преференций отечественным производителям при госзакупках оказались недостаточными", - сказал Борисов в пятницу в ходе своего посещения технополиса "Эра" в Анапе.

"У нас есть госкорпорация "Ростех", где сосредоточены основные активы прибористов, институтов, производств, которые работают в этом направлении. Они нацелились в начале года, исходя из достигнутых компетенций, выиграть объем работ на 100 миллиардов рублей. Результат - 45 (млрд руб.)", - отметил вице-премьер.

Всего, по словам Борисова, в 2019 году в высокотехнологичном приборостроении были разыграны "порядка 300 тысяч лотов на общую сумму 850 миллиардов рублей".

По его словам, основные причины сложившейся ситуации - "демпинг иностранных производителей по цене, хотя продукция по качеству одинаковая, завышенные технические требования заказчиков к аппаратуре, порой излишне завышенные и ориентированные на конкретного поставщика. Либо смешанные лоты, либо условия, которые российская промышленность не в состоянии выполнить по срокам поставки или отсутствию авансирования".

"Вот за что мы боремся. Если мы достигли компетенции в определенной области, то нужно предпринимать меры, чтобы эта продукция максимально присутствовала на внутреннем рынке, где мы можем каким-то образом влиять на проникновение этой продукции и поддержать отечественных производителей", - подчеркнул Борисов.

Он добавил, что предложенная Минпромторгом РФ квота - не менее 50% на закупку отечественной продукции при госторгах - станет средним показателем по экономике, но для каждой отрасли этот параметр будет зависеть от конкретных возможностей и конкурентоспособности продукции.

"По оценкам Минпромторга, интегрально, необходимо ввести требование на закупку не менее 50% отечественной продукции ото всей номенклатуры государственных закупок, которые торгуются на аукционах, но для конкретных отраслей промышленности будут введены свои собственные квоты", - сказал он.

По словам вице-премьера, после соответствующего анализа и экспертной оценки, конкретные доли госзакупок по отраслям будут доведены до организаторов госзакупок.

Ранее вице-премьер раскритиковал существующую практику госзакупок, при которой отечественной продукции не предоставляются необходимые преференции.

"Если по отдельным направлениям российские производители достигли определенного уровня компетенции, почему бы им не создать реальные и ясные преференции для максимального присутствия на внутреннем рынке. Это нормальный подход. Все страны так действуют для того чтобы дать толчок для развития собственной промышленности", - сказал он.

По его словам, речь ведется о закупках для реализации нацпроектов, госзакупках и инновационных программах в интересах российских естественных монополий.

"Нам же не безразлично какие решения будут использованы во всех этих мероприятиях", - подчеркнул Борисов.