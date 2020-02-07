Следствие просит арестовать замначальника Генштаба Арсланова, обвиняемого в крупном хищении

07.02.20 14:53

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Военный суд в пятницу рассмотрит ходатайство следствия об аресте замначальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, обвиняемого по делу о хищении 6,7 млрд рублей.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании в отношении Арсланова меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили "Интерфаксу" в 235-ом гарнизонном военном суде.

Как ранее сообщили источники агентства, Арсланов был задержан в пятницу утром, ему инкриминируют два эпизода в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что Арсланов обвиняется в причастности к хищению почти 6,7 млрд рублей по двум эпизодам: "по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно".

В октябре 2019 года ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Само уголовное дело было возбуждено 6 августа 2013 года по факту хищения денежных средств при заключении государственного контракта на выполнение работ по сервисному обслуживанию и ремонту специальной военной техники ВС. Срок следствия по делу в настоящее время установлен до 6 февраля 2020 года, следует из материалов.

Вместе с генералом в уголовном деле фигурируют начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ Павел Кутахов, начальник 1-го управления Главного управления связи ВС генерал-майор Александр Оглоблин, а также задержанные еще в 2017 году бывшие топ-менеджеры ОАО "Воентелеком" - экс-гендиректор предприятия Александр Давыдов, его первый заместитель Олег Савицкий и советник Дмитрий Семилетов - и гендиректор ООО "ЭрСиАй" Татьяна Ильина.

Привлечь к ответственности Арсланова следствие смогло в связи с сотрудничеством других фигурантов, отмечали источники СМИ. Сам генерал, находящийся под подпиской о невыезде, вину не признает, говорил ранее "Интерфаксу" осведомленный источник.