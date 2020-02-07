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07.02.20 15:01
Более 200 граффити нанесут на фасады столичных зданий
"Межведомственная комиссия по вопросам нанесения изображений в Москве согласовала 228 граффити, которые в будущем появятся на фасадах столичных зданий. Среди согласованных граффити - изображения военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", - сказал Бирюков.
По его словам, наносимые граффити должны соответствовать одной из утвержденных тематик: популяризация выдающихся личностей, исторических событий, науки, спорта, искусства. Сами изображения должны быть нанесены только в теплое время года.
Согласно постановлению столичного правительства, на московских домах могут появляться только согласованные граффити. Теперь заинтересованному лицу необходимо получить разрешение общего собрания собственников в многоквартирном доме, а также согласовать изображение с уполномоченными инстанциями, включая Москомархитектуру, департамент культурного наследия, департамент СМИ и рекламы, и другие.
Итоговое решение по согласованию граффити принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов в Москве, возглавляемая Бирюковым. Процесс согласования занимает не больше 30 дней.
"Хочу подчеркнуть, что необходимость согласовывать граффити продиктована, прежде всего, требованиями самих москвичей: рекламные граффити, зачастую низкого художественного качества, они портят облик города и наносятся без учета мнения жителей", - добавил Бирюков.
В январе Бирюков опроверг информацию, появившуюся в соцсетях о том, что граффити с изображением выдающейся балерины Майи Плисецкой будет удалено с фасада дома на Большой Дмитровке. Причиной такого решения, писали тогда, называлось якобы отсутствие согласования на размещение граффити.
"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме по улице Большая Дмитровка удалять не будут", - сказал заместитель мэра Москвы.
Плисецкая - выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР и герой Социалистического труда. Скончалась в мае 2015 года в Германии.
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