У троих россиян в карантине под Тюменью слегка поднялась температура

07.02.20 15:10

© РИА Новости. Александр Кряжев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - У троих эвакуированных из Уханя россиян выявили небольшое повышение температуры, сообщил "Интерфаксу" один из россиян, находящихся на карантине в реабилитационном центре "Градостроитель" под Тюменью.

"Медперсонал измеряет температуру у каждого 3-4 раза в день, также постоянно слушают легкие и проводят замеры уровня кислорода в крови. У троих на вечернем замере выявили повышение температуры до 37,2 градусов", - сказал собеседник агентства.

Он сообщил, что несколько часов назад эвакуированные сдали анализ крови: "Насчёт анализов: взяли кровь и мазки только сегодня - на третий день".

По словам собеседника агентства, условия содержания в санатории хорошие.

"Самочувствие хорошее. Условия пребывания вполне приемлемые. Живем по два человека. Кормят хорошо. Персонал очень дружелюбный, военные или гражданские врачи - сказать точно не могу. Балконы есть в номерах. Выходить на балкон разрешается, проветривать тоже не запрещено", - сказал он.

Между тем, загранпаспорта у эвакуированных россиян, которые забрали еще в самолете, вернули в четверг. Багаж пока никто не получил.

"Паспорта забрали в самолете. Отдали только вчера. Проставив печати. Багаж не выдали. Обещали провести дезинфекцию и доставить. Сейчас ходит информация, что не отдадут до конца", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавируса агентству "Интерфакс-Урал" не подтвердили информацию о том, что накануне вечером у троих эвакуированных якобы поднялась температура.

"Вероятно, это идет речь о тех троих, которые были госпитализированы в ночь на 6 февраля. За прошедшие сутки ситуация не изменилась. Все, кто находится в санатории, чувствуют себя хорошо, никого больше не госпитализировали", - сказал представитель штаба.

Ранее в пятницу директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова сообщила журналистам, что отбор проб на коронавирус у находящихся на карантине россиян и иностранцев, которые 5 февраля были эвакуированы в Тюменскую область из китайского Уханя, будет закончен в эту пятницу.

Глава тюменского управления Роспотребнадзора Галина Шарухо сообщила, что результаты проб будут готовы через несколько дней, лаборатории сейчас будут работать с интенсивной нагрузкой и в Тюмени, и в Новосибирске.

Куликова также сообщала, что три человека из эвакуированных, которых доставили в инфекционную больницу, пока не будут возвращены в санаторий, решение будет принято позже, "двое чувствуют себя хорошо, пациенту с абстинентным синдромом значительно лучше".

По ее словам, в целом за прошедшие сутки ситуация кардинально не изменилась, все чувствуют себя хорошо.