Плюсовая температура вернется в выходные в Петербург

07.02.20 15:09

© РИА Новости. Алексей Даничев

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Потепление ожидается в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в выходные.

Как сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре региона, в ночь на субботу в городе синоптики прогнозируют небольшой снег, днем в субботу и в течение воскресенья будет преимущественно без осадков. Температура воздуха в субботу ночью составит минус 3-5 градусов, днем потеплеет до нуля градусов, в течение суток в воскресенье ожидается плюс 1-3 градуса. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области в субботу в большинстве районов пройдет небольшой снег, днем с мокрым снегом, местами гололед, туман. Температура воздуха ночью в субботу составит минус 3 -8 градусов, на востоке области - до минус 11-16 градусов, днем - от минус 4 до плюс 1 градуса. В воскресенье местами ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, температура воздуха в течение суток составит от минус 4 до плюс 1 градуса, ночью на востоке области будет холоднее - до минус 7 градусов.

Ветер в городе и области будет от слабого до умеренного.