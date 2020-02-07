Более 200 человек, вернувшихся из Китая, попали под наблюдение в Ростовской области

07.02.20 15:20

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией в Ростовской области нет, сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"На сегодня у нас под наблюдением находятся более 200 человек, это те люди, которые вернулись из Китая с отдыха, либо граждане КНР, имеющие вид на жительство. С части из них наблюдение снято. По состоянию на 14:00 мск пятницы, из числа всех обследованных людей ни одного лабораторно подтвержденного случая диагноза новой коронавирусной инфекции в Ростовской области мы не имеем", - сказал Ковалев на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг".

Он отметил, что в Ростовской области отработан алгоритм работы с пребывающими из Китая людьми.

По состоянию на утро пятницы в России зафиксировано только два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Роспотребнадзор. В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 31 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

В Ростове-на-Дону несколько ВУЗов продлили каникулы для китайских студентов до весны из-за вспышки коронавируса, по этой же причине в ростовском аэропорту отменили чартерное сообщение с Китаем. Под наблюдением после поездки в Китай в городе находится несколько десятков человек. Случаев выявления коронавируса в городе и области зафиксировано не было.