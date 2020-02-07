В Петербурге появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому

07.02.20 15:23

© РИА Новости. Павел Лисицын

7 февраля. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге в связи со спросом среди жителей города появилась возможность проверки на коронавирус, в том числе на дому, сообщили "Интерфаксу" в НИИ гриппа им.Смородинцева Минздрава РФ в пятницу.

"Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания. Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы. Есть спрос на эту услугу, появилось предложение", - сказали в институте.

При этом в НИИ призывают не поддаваться панике в связи с циркулированием болезни в мире.

Как сообщается в группе НИИ "ВКонтакте", услугу оказывает клиника института.

"Клиника НИИ гриппа предлагает услуги по лабораторной диагностике коронавируса 2019-nCoV, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. Вы можете сдать анализы в клинике или вызвать на дом наших специалистов для забора биоматериала. Результаты анализов будут готовы на следующий день", - говорится в сообщении.

Как следует из прейскуранта клиники, вызов медицинской сестры для забора биологического материала с его доставкой в лабораторию обойдется в 1,5 тысячи рублей, "выявление РНК короновируса nСоV-2019 методом ОТ-ПЦР с последующим подтверждением секвенированием" - 5 тысяч рублей.