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07.02.20 15:23
В Петербурге появилась платная услуга проверки на коронавирус на дому
"Некоторые люди, вернувшиеся из-за границы, контактировавшие с иностранцами, хотят проверить себя на коронавирус, опасаясь заболевания. Если человек боится, то можно снять страх, сдав анализы. Есть спрос на эту услугу, появилось предложение", - сказали в институте.
При этом в НИИ призывают не поддаваться панике в связи с циркулированием болезни в мире.
Как сообщается в группе НИИ "ВКонтакте", услугу оказывает клиника института.
"Клиника НИИ гриппа предлагает услуги по лабораторной диагностике коронавируса 2019-nCoV, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. Вы можете сдать анализы в клинике или вызвать на дом наших специалистов для забора биоматериала. Результаты анализов будут готовы на следующий день", - говорится в сообщении.
Как следует из прейскуранта клиники, вызов медицинской сестры для забора биологического материала с его доставкой в лабораторию обойдется в 1,5 тысячи рублей, "выявление РНК короновируса nСоV-2019 методом ОТ-ПЦР с последующим подтверждением секвенированием" - 5 тысяч рублей.
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