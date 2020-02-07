Медицинские маски раздают бесплатно в некоторых аптеках Ростовской области

07.02.20 15:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Медицинские маски есть во всех аптеках Ростовской области, в некоторых их при необходимости раздают бесплатно, сообщила министр здравоохранения региона Татьяна Быковская в пятницу на пресс-конференции в ростовском пресс-центре агентства "Интерфакс-Юг".

"В аптеках, куда медицинские маски поставляет наш ростовский производитель, маски в настоящее время даже раздают бесплатно. Человек приходит, покупает, что ему нужно и ему дают еще медицинскую маску", - сказала Быковская.

Она уточнила, что речь идет о производителе ЗАО "Фармацевт" и тех аптеках, чьим поставщиком они являются.

"Зайдите в любую аптеку, и вы увидите, что сверхъестественного роста цен на маски нет. Да, наверное, чуть стали они дороже. Так бывает, когда возникают такие массовые психозы у населения. Надо просто разъяснять населению, что не следует ничего покупать "про запас", и не надо помогать фармацевтической промышленности наживаться на проблеме", - добавила Быковская.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба выявила завышение цен на медицинские маски вплоть до 10-15 раз по стране и намерена жестко наказывать за картельный сговор производителей или оптовиков. По информации ФАС, на сегодняшний день лидером по превышению цен в оптовом сегменте оказалась Адыгея.

По состоянию на утро пятницы в России зафиксировано только два случая заболевания новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Роспотребнадзор. В Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, превысило 31 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях.

В Ростове-на-Дону несколько вузов продлили каникулы для китайских студентов до весны из-за вспышки коронавируса, по этой же причине в ростовском аэропорту отменили чартерное сообщение с Китаем. Под наблюдением после поездки в Китай в городе находится несколько десятков человек. Случаев выявления коронавируса в городе и области зафиксировано не было