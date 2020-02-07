В ЯНАО хотят продлить до 2025 года льготу на покупку авиабилетов для детей из многодетных семей

07.02.20 15:53

© РИА Новости. Виталий Аньков

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов считает необходимым продлить до 2025 года такую меру поддержки для многодетных семей, как приобретение льготных билетов.

"В прошлом году 75% всех детей из многодетных семей, а это более 11 тыс. ребят, выехали за пределы Ямала по льготным билетам стоимостью 2,5 тыс. рублей. Считаю необходимо сделать эту меру поддержки постоянной и продлить ее до 2025 года", - сказал Артюхов, выступая в пятницу в Салехарде с ежегодным докладом о положении дел в округе.

Он привел пример, что по обычному тарифу авиабилеты в Крым и обратно для семьи из пяти человек обошлись бы в 100 тыс. рублей, по льготному тарифу - вдвое дешевле.

"Эффективная, очень понятная мера поддержки", - подчеркнул губернатор.

Как сообщалось, с 2019 года многодетные семьи в ЯНАО один раз в год могут покупать билеты для детей по льготному тарифу.

Так, для детей в возрасте от двух до 18 лет из многодетных семей можно приобрести билет на самолет за 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка вне зависимости от цены билета.