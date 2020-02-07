Медицинские маски исчезли из продажи в большинстве аптек на Кубани

07.02.20 16:21

© РИА Новости. Виталий Тимкив

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление ФАС по Краснодарскому краю констатирует дефицит одноразовых медицинских масок в большинстве аптек региона.

"Сотрудниками управления проводится обход аптек, в большинстве из которых медицинские маски в продаже отсутствуют", - говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.

Одной из причин сложившегося дефицита в УФАС называют ажиотажный спрос на фоне информационных сообщений о коронавирусе.

Краевое УФАС также отмечает, что приступило к мониторингу цен на медицинские маски в аптеках и точках продаж Краснодарского края.

"В настоящее время направлены запросы о ценах, в том числе о ценах поставщиков практически во все аптечные и торговые сети края, ведется сбор информации, по результатам анализа которой будут сделаны соответствующие выводы, а при выявлении фактов завышения стоимости будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.