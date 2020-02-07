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07.02.20 16:21
Медицинские маски исчезли из продажи в большинстве аптек на Кубани
"Сотрудниками управления проводится обход аптек, в большинстве из которых медицинские маски в продаже отсутствуют", - говорится в распространенном в пятницу сообщении ведомства.
Одной из причин сложившегося дефицита в УФАС называют ажиотажный спрос на фоне информационных сообщений о коронавирусе.
Краевое УФАС также отмечает, что приступило к мониторингу цен на медицинские маски в аптеках и точках продаж Краснодарского края.
"В настоящее время направлены запросы о ценах, в том числе о ценах поставщиков практически во все аптечные и торговые сети края, ведется сбор информации, по результатам анализа которой будут сделаны соответствующие выводы, а при выявлении фактов завышения стоимости будут приниматься меры антимонопольного реагирования", - говорится в сообщении.
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