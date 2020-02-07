|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
07.02.20 16:33
Выступление китайских артистов на цирковом фестивале в Ижевске отменено из-за коронавируса
"Они не приедут. Хотя нам их очень жалко: они очень сильные ребята, они наверняка могли бы быть украшением нашего фестиваля", - сказал собеседник агентства.
"Они у нас были в программе, была с ними договоренность, но когда в январе после Нового года стало известно, что эта эпидемия разрастается и что границы закрыты - конечно, кто же будет рисковать", - добавил он.
Представитель цирка отметил, что китайские артисты всегда брали "золото" на фестивале в Ижевске, и выразил надежду, что они смогут вновь выступить в следующем году.
Сайт цирка сообщает, что XIII фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 5 по 9 марта, в нем примут участие около 200 артистов из 15 стран.
Международный фестиваль циркового искусства проводится в Ижевске ежегодно. В закрытии фестиваля в 2019 году принимала участие принцесса Монако Стефания Гримальди.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
Interfax-Russia.ru – Бывшие полицейские – фигуранты "дела Голунова" обвиняются по трем статьям УК и жалуются на давление следствия.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket