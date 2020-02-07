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07.02.20 16:33

Выступление китайских артистов на цирковом фестивале в Ижевске отменено из-за коронавируса

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
7 февраля. Interfax-Russia.ru - Артисты из Китая в этом году не посетят XIII международный фестиваль циркового искусства в Ижевске из-за коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе государственного цирка Удмуртии.

"Они не приедут. Хотя нам их очень жалко: они очень сильные ребята, они наверняка могли бы быть украшением нашего фестиваля", - сказал собеседник агентства.

"Они у нас были в программе, была с ними договоренность, но когда в январе после Нового года стало известно, что эта эпидемия разрастается и что границы закрыты - конечно, кто же будет рисковать", - добавил он.

Представитель цирка отметил, что китайские артисты всегда брали "золото" на фестивале в Ижевске, и выразил надежду, что они смогут вновь выступить в следующем году.

Сайт цирка сообщает, что XIII фестиваль циркового искусства пройдет в Ижевске с 5 по 9 марта, в нем примут участие около 200 артистов из 15 стран.

Международный фестиваль циркового искусства проводится в Ижевске ежегодно. В закрытии фестиваля в 2019 году принимала участие принцесса Монако Стефания Гримальди.

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