Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Коми из-за проблем с шасси

09.02.20 14:29

© РИА Новости. Виталий Аньков

9 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажирский лайнер ударился при посадке в Коми из-за проблем с шасси, сообщили "Интерфаксу" в Росавиации.

"При посадке в аэропорту Усинска у самолета ЮТэйр возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали", - сказали в ведомстве.

В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.

"Пассажиры высажены штатно. Устанавливается степень повреждения воздушного судна", - сказали в ведомстве.

В результате жесткой посадки пассажирского самолета в Коми никто не пострадал, сообщила пресс-служба администрации региона в воскресенье.

"Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко.

Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.

В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.

По факту аварийной посадки в Усинске Боинга-737 начата доследственная проверка.

"Начата проверка, следователь выехал на место", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК РФ на транспорте по Северо-Западу в воскресенье.

Ранее информированный источник сообщил, что пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись о полосу при посадке в Коми.

По его данным, никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек. Экипаж и пассажиры эвакуированы по надувным трапам.

Самолет выкатился передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.

"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", - сказал источник.