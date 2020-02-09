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09.02.20 14:29
Пассажирский лайнер совершил жесткую посадку в Коми из-за проблем с шасси
"При посадке в аэропорту Усинска у самолета ЮТэйр возникли проблемы с шасси. Лайнер остановился в пределах полосы. Экипаж и пассажиры не пострадали", - сказали в ведомстве.
В Росавиации сообщили, что лайнер выполнял рейс по маршруту Москва-Усинск.
"Пассажиры высажены штатно. Устанавливается степень повреждения воздушного судна", - сказали в ведомстве.
В результате жесткой посадки пассажирского самолета в Коми никто не пострадал, сообщила пресс-служба администрации региона в воскресенье.
"Пострадавших среди 94 пассажиров рейса и членов экипажа нет. В санчасть самостоятельно обратились два человека", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора АО "Комиавиатранс" Алексея Фесенко.
Глава региона Сергей Гапликов поручил держать ситуацию на особом контроле и оказать всю необходимую помощь пассажирам и членам экипажа.
В целях ликвидации последствий происшествия аэропорт временно закрыт.
По факту аварийной посадки в Усинске Боинга-737 начата доследственная проверка.
"Начата проверка, следователь выехал на место", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК РФ на транспорте по Северо-Западу в воскресенье.
Ранее информированный источник сообщил, что пассажирский самолет получил серьезные повреждения, ударившись о полосу при посадке в Коми.
По его данным, никто из находившихся на борту не погиб. Всего в самолете было 100 человек. Экипаж и пассажиры эвакуированы по надувным трапам.
Самолет выкатился передней стойкой шасси, задние шасси у самолета разрушены. При аварийной посадке пожара на борту удалось избежать.
"Самолет перед посадкой выработал топливо и садился практически с пустыми баками", - сказал источник.
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