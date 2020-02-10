Движение на федеральной трассе под Красноярском ограничили из-за снегопада

10.02.20 07:49

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Дорожные службы ограничили движение автобусов и грузовых автомобилей на участке федеральной трассы "Енисей" в Красноярском крае, сообщает в понедельник пресс-служба управления дорог "Енисей".

"В связи с ухудшением погодных условий, обильным снегопадом на федеральной трассе Р-257 "Енисей" ограничено движение для автобусов и двухосных грузовых автомобилей с 45 по 136 км (от города Дивногорска до поселка Балахта)", - говорится в сообщении.

В настоящее время дорожные службы очищают дорогу от снега и производят противогололедную обработку.