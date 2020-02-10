СКР возбудил дело после обрушения снега на двух женщин на горнолыжном курорте Шерегеш

10.02.20 07:51

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Уголовное дело возбуждено по факту схода снега в кафе на горнолыжном курорте Шерегеш (Кузбасс), из-за которого травмировались два человека, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кузбассу в понедельник.

Инцидент произошел 8 февраля, во время уборки снега с крыши заведения.

"Рабочие убирали снег с кровли кафе, огородив центральную часть перед зданием сигнальной лентой. Однако снег сошел правее, попав на торговую палатку, где находились люди. В результате с травмами различной степени тяжести за помощью обратились 42 и 28-летняя женщины", - говорится в релизе.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), назначены судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщалось, в минувшую субботу снег сошел со здания кафе "Сусанин" в Шерегеше. С помощью спасателей МЧС двух женщин, попавших под обрушение, откопали и госпитализировали в медучреждение.