В Томске автовокзал отменил междугородние рейсы из-за сильного гололеда

10.02.20 08:09

© РИА Новости. Руслан Кривобок

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 17 междугородних рейсов из Томска отменены из-за погодных условий, сообщила агентству "Интерфакс Сибирь" диспетчер томского автовокзала.

"Федеральная трасса закрыта с 06:00 (02:00 мск). На дороге очень сильный гололед, поэтому было принято решение об отмене междугородних рейсов. Сейчас где-то 17 рейсов закрыто", - сказала диспетчер.

По ее словам, на данный момент поездки из Томска осуществляются только в населенные пункты Томского района.

В настоящее время на трассе дежурят сотрудники ГИБДД. Как уточнили в справочной автовокзала, междугородние рейсы возобновят, ориентировочно, после 12:00 (08:00 мск).

Ранее пресс-служба регионального управления МЧС сообщала, что после оттепели с 10 февраля в регионе ожидается резкое похолодание.