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10.02.20 08:12
Пострадавших в ДТП с грузовиком в Кузбассе перевезли в Кемерово
"Ночью к медикам в Кемерово обратились еще пять человек, им назначено амбулаторное лечение, всего пострадали 38 человек. Десять пострадавших силами санавиации, медицины катастроф и "скорой помощи" вывезены из Анжеро-Судженска в Кемерово и Ленинск-Кузнецкий", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, в воскресенье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на полосу встречного движения на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск. На месте погиб водитель фуры, во время операции скончалась 72-летняя пострадавшая в ДТП женщина.
По факту произошедшего региональные СКР и МВД возбудили уголовные дела, начата прокурорская проверка.
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