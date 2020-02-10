Пострадавших в ДТП с грузовиком в Кузбассе перевезли в Кемерово

10.02.20 08:12

© РИА Новости. Павел Лисицын

10 февраля. Interfax-Russia.ru - После столкновения автобуса и грузовика на трассе вблизи Анжеро-Судженска (Кузбасс), в котором погибли два человека, за помощью к медикам обратились еще 38 человек, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областного центра медицины катастроф в понедельник.

"Ночью к медикам в Кемерово обратились еще пять человек, им назначено амбулаторное лечение, всего пострадали 38 человек. Десять пострадавших силами санавиации, медицины катастроф и "скорой помощи" вывезены из Анжеро-Судженска в Кемерово и Ленинск-Кузнецкий", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в воскресенье пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, который выехал на полосу встречного движения на трассе Кемерово - Анжеро-Судженск. На месте погиб водитель фуры, во время операции скончалась 72-летняя пострадавшая в ДТП женщина.

По факту произошедшего региональные СКР и МВД возбудили уголовные дела, начата прокурорская проверка.