Состояние всех эвакуированных из китайского Уханя в Тюмень удовлетворительное

10.02.20 08:16

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Самочувствие всех находящихся на карантине россиян и иностранцев, которые 5 февраля были эвакуированы в Тюменскую область из китайского Уханя, удовлетворительное, сообщает в понедельник региональный штаб по профилактике коронавируса.

"Выходные прошли благополучно, состояние всех эвакуированных оценивается как удовлетворительное", - приводятся в сообщении слова директора областного департамента здравоохранения Инны Куликовой.

Ранее сообщалось, что 5 февраля два самолета ВКС РФ доставили из Уханя, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено.

Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.