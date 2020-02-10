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Второй обсерватор открыли в Свердловской области для наблюдения за гражданами КНР

© РИА Новости. Игорь Зарембо
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Еще один обсерватор для граждан КНР, прибывшим в Екатеринбург из Китая, был развернут в свердловском городе Богданович на прошлой неделе, в нем разместились порядка 33 человек, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" пресс-секретарь министерства здравоохранения региона Константин Шестаков.

"Обсервация на территории муниципалитета. Там общежитие предприятия, на которое они приехали работать", - сказал собеседник агентства.

По его данным, граждане КНР прилетели в Екатеринбург самолетом из московского аэропорта "Шереметьево".

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в администрации Богдановича, все граждане Китая, которые сейчас наблюдаются в обсерваторе, работают в городе на предприятии "Стиль-Экс". Они размещены в общежитии этого предприятия на территории бывшего Богдановичского фарфорового завода, где проживали и ранее, они не будут покидать общежитие в течение 14 дней.

В понедельник в Богданович приехало порядка 20 граждан Китая, все они прибыли из аэропорта "Шереметьво". До этого, по словам собеседника агентства, там находилась еще группа граждан Китая.

"Граждане Китая работают в Богдановиче на производстве, соответственно они возвращаются из отпуска на свою работу. (...) Это не то, что сейчас китайцы, которые есть в Свердловской области и их свозят умышленно в Богданович, нет, это просто граждане возвращаются на свою работу. Но прежде чем приступить к работе за ними нужно понаблюдать в течение 14 дней. Они прошли через таможню, таможня их пропустила, потому что у них не было никаких подозрений на коронавирус или ОРВИ-заболеваний, у них все впорядке с температурой, у них осмотрели зев", - пояснил собеседник агентства.

В целом по словам представителя администрации Богдановича, в городе спокойная обстановка, нет карантина по ОРВИ и гриппу.

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