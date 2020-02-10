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10.02.20 08:40

Уральская прокуратура начала проверку по факту жесткой посадки самолета "ЮТэйр"

© РИА Новости. Виталий Аньков
10 февраля. Interfax-Russia.ru - Прокуратура проверяет авиакомпанию "ЮТэйр" на соблюдение законодательства о безопасности полетов после жесткой посадки самолета в Коми, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

"По поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предполетная подготовка воздушного судна проводилась в московском аэропорту "Внуково", а периодическое техобслуживание борта - в ООО "ТС-Техник" в Тюмени.

Как сообщалось, в воскресенье воздушное судно компании "ЮТэйр", выполнявшее рейс из Москвы в Усинск (UT 595), при посадке ударилось о взлетно-посадочную полосу, после чего продолжило движение на фюзеляже. По данным СКР, у самолета подломились шасси.

На борту самолета находились 100 человек, из которых 94 - пассажиры.

В пресс-службе авиакомпании "Интерфаксу" сообщили, что в Усинском аэропорту не работали системы помощи при посадке, пилотам аварийного лайнера "ЮТЭйр" пришлось сажать самолет по командам диспетчеров.

"При посадке самолета 9 февраля, которая привела к слому шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS, и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе", - сказали в пресс-службе.

Тем не менее, диспетчеры аэропорта смогли передать экипажу сведения о состоянии полосы, "которые позволили командиру и второму пилоту максимально смягчить посадку".

При этом авиакомпания заявила о переносе рейса из Усинска в Москву, запланированного на понедельник, "из-за неудовлетворительного состояния взлетно-посадочной полосы аэропорта Усинска".

"Полоса покрыта льдом и заметена снегом. Авиакомпания уже оповестила пассажиров о переносе рейса. Время вылета уточняется. В данный аэропорт летает только "ЮТЭйр", т.к. авиакомпания специализируется на маршрутах в северных регионах со сложными климатическими условиями", - сказали в пресс-службе.

В Коми по факту аварийной посадки самолета в аэропорту города Усинска в воскресенье возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СК РФ.

"По факту аварийной посадки Боинга-737 в аэропорту города Усинска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, пассажирский самолет, выполняя рейс по маршруту Москва-Усинск, при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу в результате излома шасси. На борту воздушного судна находилось 94 пассажира и 6 членов экипажа. Все они были эвакуированы из воздушного судна.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств инцидента, а также причин и условий произошедшего.

По данным администрации Коми, пострадавших в результате инцидента нет, двое обратились в санчасть самостоятельно. Экипаж и пассажиры были эвакуированы по надувным трапам.

Как сообщали в "ЮТэйр", аварийную посадку могло спровоцировать резкое изменение ветра. В Росавиации в числе предварительных причин называли проблемы с шасси.

По факту инцидента СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

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