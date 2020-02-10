Первую "дальневосточную ипотеку" выдали на Камчатке

10.02.20 08:41

© РИА Новости. Нина Зотина

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Молодая семья Пуяндаевых - Сергей и Кира стали первыми обладателями "дальневосточной ипотеки" на Камчатке.

"Ипотеку под 2% нам выдал банк ВТБ. Наша семья (я, муж и двое маленьких сыновей) получила деньги на 10 лет", - рассказала агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в понедельник Кира Пуяндаева.

Она подчеркнула, что деньги на первоначальный взнос - 30% от стоимости жилья - им выдало в качестве субсидии краевое министерство образования, поскольку Сергей Пуяндаев работает учителем физкультуры.

"Трехкомнатная квартира стоимостью 4 млн рублей, которую мы выбрали на вторичном рынке жилья, находится в поселке Пионерский Елизовского района. Ее площадь - более 60 квадратных метров. Теперь у каждого члена нашей семьи будут своя комната. Плюс гардеробная, кухня, балкон. Осуществилась моя мечта, теперь у нас квартира именно той планировки, какую я хотела", - сказала Пуяндаева.

Она отметила, что переплата по "Дальневосточной ипотеке" обойдется ее семье всего в 400 тыс. рублей вместе со страховкой.

В свою очередь, правительство Камчатского края в понедельник сообщает, что в течение этой недели камчатские банки планируют выдать еще пять жилищных кредитов в рамках "Дальневосточной ипотеки", в том числе на одну квартиру в новостройке в Петропавловске-Камчатском и четыре - на приобретение жилья на вторичном рынке в сельских поселениях: поселках Нагорный, Светлый и Мильково.

"Мы сумели быстро подключиться к новой программе, понимая всю важность ее реализации для граждан. Она стала по-настоящему комфортной и выгодной для семей, которые планируют покупку жилья на Дальнем Востоке. Кроме того, в ее рамках предоставляются особые условия для приобретения недвижимости на селе: можно купить дом или квартиру на вторичном рынке у физического или юридического лица. Поэтому программа будет способствовать закреплению населения в сельской местности и придаст новый импульс в развитии этих территорий", - сообщила управляющий ВТБ в Камчатском крае Галина Зубарь, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщалось, программа "Дальневосточная ипотека" реализуется по поручению президента страны Владимира Путина. Она предусматривает субсидирование процентной ставки до уровня 2% годовых по ипотечным жилищным кредитам на приобретение жилья молодыми семьями на Дальнем Востоке или строительство дома на земельном участке, предоставленном по программе "Дальневосточный гектар". Программа рассчитана до конца 2024 года. Заемщиками могут стать семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке в возрасте не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком не старше 18 лет (для получателей гектара возрастных ограничений нет). Льготный кредит доступен на покупку квартиры в новостройке или приобретение уже готового жилья у застройщика на территории ДФО.

Максимально возможная сумма кредита - 6 млн рублей при минимальном первоначальном взносе 20% от стоимости недвижимости, срок кредитования - до 20 лет. Еще одним условием является обязательная прописка в приобретаемой квартире или доме в течение девяти месяцев с момента оформления права собственности. Сохранять прописку нужно не менее пяти лет с даты выдачи кредита.