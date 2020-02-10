Более 80 километров дорог отремонтируют в Приморье в 2020 году по нацпроекту

10.02.20 08:45

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Около 60 участков дорог отремонтируют в Приморье в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", работы начнут весной.

"56 участков дорог общей протяженностью почти 84 км вошли в перечень объектов для ремонта в рамках национального проекта", - сообщается на сайте правительства Приморского края.

Отремонтировать дороги планируется во Владивостоке, Артеме, Находке, Шкотовском, Надеждинском, Хорольском и Яковлевском районах.

"Сейчас идут конкурсные процедуры по отбору подрядчиков - по 11 объектам уже определены победители проведенных аукционов, которые должны быть завершены до конца февраля", - отмечается в сообщении.

В рамках национального проекта отремонтируют 39,2 км региональных автодорог и 44,7 километра улично-дорожной сети муниципалитетов Владивостокской агломерации.

Приморье уже второй год участвует в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Финансирование проекта, как и в прошлом году, составляет 1,7 млрд руб. В 2019 году было отремонтировано 65 участков протяженностью более 80 км.

Как сообщалось, национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" охватил 104 города в 83 субъектах страны. Со стороны федерального бюджета финансирование до 2025 года составит 440 млрд рублей. Из бюджетов регионов будет выделено более 4 трлн рублей.

На дороги, отремонтированные в рамках нацпроекта, будут действовать гарантийные обязательства - три года для покрытия проезжей части и пешеходных зон.