Минимальную зарплату в Сахалинской области увеличат на 10%

10.02.20 08:50

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 февраля. Interfax-Russia.ru - Соглашение о повышении минимальной заработной платы в Сахалинской области подписали в понедельник правительство региона, областные профсоюзы, Союз промышленников и предпринимателей, сообщается на сайте правительства области.

"С 1 марта 2020 года минимальная заработная плата в регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%", - говорится в сообщении.

По данным специалистов, размер существующей минимальной заработной платы в Сахалинской области является одним из самых высоких на Дальнем Востоке и более чем в два раза превышает федеральный минимум.

Так, с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и центральных районов Сахалина минимальный размер оплаты труда с 1 марта 2020 года поднимется с нынешних 23 тыс. 688 рублей до 26 тыс. 40 рублей, для северных районов Сахалина - с 29 тыс. 328 рублей до 32 тыс. 240 рублей, для Курильских островов - с 31 тыс. 584 рублей до 34 тыс. 720 рублей.

"Важно, чтобы между профсоюзами и объединениями работодателей заключались отраслевые соглашения, ведь в некоторых отраслях зарплаты ощутимо выше, чем в других, соответственно, и размер "минималки" тоже должен быть на достойном уровне. Это большая работа, которая поможет улучшить благосостояние островитян", - приводятся слова сахалинского губернатора Валерия Лимаренко.

"Важно проследить за тем, чтобы условия соглашения исполнялись. Будем контролировать ситуацию совместно с руководством области", - цитируются слова председателя Сахалинского областного союза организаций профсоюзов Анатолия Крутченко.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о необходимости снижения уровня бедности и увеличения зарплат.